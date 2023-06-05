前立法院院長劉松藩之子、前東科公司董事長劉政林，與源勝控股公司因出售東科海外子公司股權涉訟，遭源勝聲請假扣押2億元，源勝原想從東科子公司東雅支付劉政林的薪酬中扣錢卻失敗，因此控告劉政林涉嫌毀損債權，台北地檢署認為沒有具體證據顯示劉政林以不法手段躲債，劉罪嫌不足，5日不起訴劉。

據指出，劉政林多年前與源勝公司約定，欲出售其持有東科的海外控股公司DJR股權，源勝2016年要求劉政林依約賣股卻遭拒絕。

源勝聲請假扣押，禁止劉政林在2億元債務及160萬元執行費範圍內，收取東雅公司的薪資及董事酬金，但東雅公司指稱公司虧損嚴重，2017到2019年都沒有付錢給劉政林，源勝認為劉政林惡意躲債，提告劉毀損債權。

檢察官調查，劉政林自2017、2018、2019年只從東雅拿到2500元、500元、2500元，且劉政林有陸續籌資償還約7000萬元給源勝，毀損債權罪嫌不足，不起訴劉政林。