癌男不滿穿越道未禮讓遭碰撞 持刀恐嚇判刑

林姓男子常攜帶尖銳剪刀出門，多次與他人口角後拿出剪刀恐嚇對方，去年4月7日行走在人行道上，一輛白色轎車撞擊到他的推車，他竟嗆「我曾殺過人」，持刀抵住陳姓駕駛的胸口，法院依恐嚇危害安全罪，判處有期徒刑3月，得易科罰金9萬。

60多歲的林男推駛推車穿越成都路上的行人穿越道，陳姓駕駛未禮讓行人，車側擦撞林男的推車，林男憤而從推車取出一把剪刀，嗆「我以前殺過很多人，20多歲就殺過人」，並抵住陳的胸口，駕駛報警，員警當場扣得剪刀，並將林男移送法辦。

林開庭稱，曾因案遭判決無期徒刑，因蔣經國過世，獲得減刑，出獄後家人都不理他，他靠著低收入戶以及老人生活補助的津貼過生活，他覺得自己罹患大腸癌後，周遭的人都不喜歡他，醫生告訴他活不久，在這樣的情況下，被欺負能不生氣嗎，希望法官判輕一點。

由於林男還在捷運車廂內，揮舞剪刀，導致他人心生畏懼，共4次恐嚇危害安全，均遭判處有期徒刑3月得易科罰金。警方呼籲，任何紛爭應循正常管道解決之，切勿攜帶危險器械，以免觸法。