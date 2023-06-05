大都會先發投手千賀滉大。（美聯社）

紐約大都會在主場賽遭到客隊藍鳥3戰橫掃，雖然全壘打王阿隆索（Pete Alonso）5日敲出第21轟，但是大都會先發投手千賀滉大2.2局早退，不敵藍鳥投手菊池雄星，藍鳥在第7局奪回領先，終場6比4獲勝。千賀滉大失4分（責失3分）、菊池雄星5局失2分皆無關勝負，大都會跌回30勝30負的5成勝率邊緣。

千賀滉大本季首度「投1休4」，原先他和日職一樣是每周1次。顯然他的狀況沒有調整好，首局只有1顆球被主審判定好球。小葛瑞洛（Vladimir Guerrero Jr.）揮空第一球就站著連等4顆壞球保送，捕手阿瓦瑞茲（Francisco Alvarez）及時牽制一壘解決了小葛瑞洛。

第2局千賀滉大拿出看家本領指叉球，但是狀態欠佳騙不到人，被藍鳥梅瑞菲德（Whit Merrifield）二壘打撈回兩分。3局上又是小葛瑞洛一棒轟出左外野圍牆，進帳藍鳥第3分。後面捕手阿瓦瑞茲要了1次Pitch out，結果打者梅瑞菲德未出棒（四壞保送），阿瓦瑞茲牽制二壘暴傳，藍鳥再得1分！千賀滉大隨即被換下場。

IT'S OUTTA HERE.



PETE ALONSO IS THE NEW CITI FIELD HOME RUN RECORD HOLDER. pic.twitter.com/Dp7OIBWlw3 — SNY (@SNYtv) June 4, 2023

大都會打者的支援來得比較晚，「打人哥」湯米芬姆（Tommy Pham）第3局陽春炮，第5局又是陽春炮（雙響炮）。接著阿隆索、馬泰（Starling Marte）第6局兩發陽春炮追平比分，這是阿隆索在主場第72轟改寫隊史紀錄。藍鳥貝爾特（Brandon Belt）第7局以兩分炮解決了大都會。

菊池雄星89球扛完5局表現尚可，肯定好過68球撐不滿3局的千賀滉大。賽後千賀表示他的身體狀況良好，但是藍鳥打者非常冷靜，面對變化球都無動於衷。