美系外資表示，根據最新針對PMIC產業的調查顯示，矽力*KY將面對更多來自於全球IDM(Integrated device manufacturer)廠商的價格競爭，尤其是消費類產品，主要是因為預估後續在德州儀器(TI)更低成本的半導體晶圓廠300mm新產能上後，德儀將會祭出更積極的訂價策略，此將對矽力*KY在價格上造成更大壓力。

美系外資表示，矽力*KY第二季預期營收恐更加保守，主因是來自於價格競爭以及終端客戶採購PMIC持續謹慎，相信矽力*KY毛利率可能會繼續承壓。矽力*KY不像其他成熟節點代工廠在價格上較為靈活彈性，矽力*KY的重點合作代工廠是聯電(2303)的8吋晶圓，其在定價上比較硬，且高昂的前期成本恐阻礙矽力*KY轉向其他代工廠。展望未來，也預計矽力*KY會持續將產品轉向12吋產能生產。

美系外資表示，PC用PMIC上半年唯一的亮點就是強勁的補貨需求，但根據最近對於產業的檢查顯示，PC用PMIC由於終端需求的復甦有限，補貨在下半年可能放緩，故矽力*KY下半年業務前景可能會更疲軟，現階段維持矽力*KY減碼評等。