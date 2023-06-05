女性流行服飾多樣，一名女網友表示，上班穿一字領上衣會太露，她觀察行人也未見女生有穿，好奇問一字領適合什麼場合穿？貼文上線，不少女網友都說一字領衣服的袖子會往下掉、衣襬會往上捲，很容易曝光，還有人說一字領早就退流行，已丟掉。

原PO日前於PTT女板指出，原本上班會穿一字領上衣，後來覺得太暴露，比較適合休閒場合，如約會、逛街等，但她在路上從未見過其他女性穿過，實際到商圈逛一圈，發現仍有不少販賣一字領上衣的店家，好奇問「一字領的上衣都是什麼場合穿？」

貼文曝光，網友紛紛留言，「路上確實少見」、「前幾年很流行啊！衣櫃裡有好幾件」、「這款式現在不流行啊」、「已經退流行了，最近丟掉2件」、「大概是7年前流行的款式吧」、「以前流行過，現在比較過氣」、「偶爾還是有人穿」。

但也有女網友曝一字領的缺點，「肩那邊容易往下掉曝光，跑要一直拉」、「會一直往上跑很煩，買過兩件就不買了」、「只要人一動衣服位置就會整個跑掉會很狼狽」、「衣服一直往上跑，變成人體束口袋裝」。