傳出多位綠營官員、民代涉入的im.B詐騙25億元案，檢方日前針對im.B媒合投資的95％假債權部分，約談陳姓多位原始債權人後，聲押禁見im.B處長陳振中。台北地方法院裁准，陳不服提抗告，台灣高等法院駁回確定。

高院認為，依檢察官羈押聲請書及卷附證據，認陳振中涉犯銀行法及洗錢防制法等罪嫌疑重大，且他刪除手機內對話、備忘錄內容，有湮滅證據之事實，而金隆公司經營「im.B借貸媒合平台」之相關事項，仍待檢察官進一步勾稽比對調查，故有事實足認被告有滅證及勾串共犯、證人之虞。

高院指出，陳經手投資金額逾1億元，招攬之投資人達千人以上，且金隆公司所經營之「im.B借貸媒合平台」涉嫌吸金達數十億元，如果經起訴宣告罪刑，刑期應非輕微，參諸一般人均有趨吉避凶、躲避重刑處罰之本能及動機，於客觀上有相當理由足認被告具有畏罪逃亡，以規避後續偵審程序及刑罰執行之高度可能。

本案牽涉之金錢利益糾葛龐大，連動被告、告訴人、證人之供證內容，現今通訊軟體種類繁多，聯繫管道發達，若僅命具保、責付、限制住居或限制出境、出海等侵害較小之手段，實不足以確保偵查、審理或執行程序之順利進行，故認有羈押被告、禁止接見通信之必要性。