好市多高雄中華店4日有車主疑似沒有載幼童卻占用婦幼車位，遭另名車主識破，雙方當場爆發口角。不滿車位被占用的男子暴怒，對著占用的男車主怒吼「打我！」。前鎮分局5日對此回應，違規停車並占用婦幼停車格者，管理單位應通報交通局，依法最重可開罰1200元。

「社會事新聞影音」群組今流出一段爆料影片，指4日有車主沒有載幼童卻占用婦幼車位，現場引爆衝突。

畫面中一名身穿藍衣的男子，不滿婦幼車位遭黑衣男子占用，情緒失控指責對方占用，大喊「你車上明明沒有小孩！」。黑衣男子面對暴怒的藍衣男，也失控大吼「叫什麼！」。藍衣男眼見被反嗆，更加失控大吼「打我！打我！打我！」。所幸兩家人即時隔開雙方，才沒有導致衝突發生。

前鎮分局表示，事後未接到雙方車主報案，但依據「孕婦及育有6歲以下兒童者停車位設置管理辦法」規定，該種專用停車位僅供乘載孕婦或6歲以下兒童之車輛使用，未具有相關停車識別證明者不得停放，各停車場管理單位應將違規占用事證通報市府交通局，市府可依停車場法第40-1條規定處600元至1200元罰鍰。