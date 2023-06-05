苗栗縣長鍾東錦去年競選期間提出要發放三節敬老金，縣議會5日三讀審查三節敬老禮金自治條例，預計每年發放3000元敬老金，由縣府負擔2000元、鄉鎮市公所及代表會協助1000元，1年縣府約2億元經費。鍾東錦表示，財源可支應，盼望明年春節前開始發放。

苗栗縣議會今天舉行定期會，由縣議員楊明燁、徐功凡、羅貴星等人提案三節敬老禮金自治條例，縣議員余文忠等10位跨黨派議員連署支持，並由議長李文斌敲槌宣布，二、三讀審查通過草案。

不過席間縣議員禹耀東、陳光軒、楊明燁提出擔憂，他們認為縣府訂定自治條例，可以讓敬老禮金發放依法遵循，但鄉鎮市公所得配合立法或修法，若公所端不願合作，恐怕影響敬老禮金發放。

鍾東錦回應，縣府每個月的縣務會議，都會邀集18鄉鎮市長列席，他期間都有當面與各鄉鎮市首長溝通，或私下拜訪時也有共識，未來發送禮金的紅包袋，也是縣府、公所共同聯名，雙方各占一半「功勞」，相信大家都會贊同。

至於三節禮金如何發放、財源狀況，鍾東錦表示，苗縣三節敬老禮金規畫每年3000元，由縣府負擔2000元、公所1000元，縣府1年約要2億元經費，若公所要加碼發贈，縣府樂觀其成。

也有議員擔心發放敬老金是否排擠預算，鍾東錦回應，他要麻煩中央，讓縣府還款速度稍微緩一點，就不必還太多，再來苗栗的稅收逐年增加，統籌分配稅款也會相對增加，他認為應該是可以應付。

社會處指出，苗栗縣敬老禮金發放自治條例草案，發放對象65歲以上或55歲以上原住民，且設籍苗栗縣滿1年，預計發放方式是由公所匯款到指定帳戶，如有必要則由縣府指派專人發給。

根據人口統計，目前苗栗65歲以上人口數9萬8683人、原住民55歲至64歲1276人，縣府概估明年發放需要2億953萬元，若今年11月審查明年總預算時順利，最快明年春節就會首發地1次敬老金。