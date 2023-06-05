今年高級中等以下學校及幼兒園教師資格考試將於6月18日進行，教育部表示，篩檢陽性考生可以參加這項考試，且開放陪考，惟建議篩檢陽性者不宜陪考，且須尊重考場學校試場位置規畫，陪考人員依規定不得進入管制區。

教育部說，新冠肺炎已由法定傳染病第五類改為第四類，前指揮中心也已解編，因此今年教師資格考試，考生進入考場可自主決定是否佩戴口罩，同時用餐時不再提供隔板，但應考人得於用餐時自備隔板使用。

教育部表示，篩檢陽性考生也能應考，不過會被調整至第二類備用試場，他們得於6月16日上午8時起至6月17日下午5時止向台師大心理與教育測驗研究發展中心（教師資格考試試務行政組）提出申請（無須檢附任何證明）；考試當天篩檢陽性之應考人得直接向考場試務中心申請，申請程序已公布於教師資格考試網站。

教育部說，篩檢陽性考生在第二類備用試場應試時應全程佩戴口罩，且一旦向考場申請於第二類備用試場應試，考試期間無論應考人是否身分改變，皆不可再回原試場應試。

倘為新冠肺炎中重症確診無法前往考場應試者，得於6月18日起至7月10日止提出相關證明申請退費，並經試務行政會議決議後予以退費；相關退費流程後續將公告於教師資格考試網站。

有關本次考試的重要規定及注意事項，將即時公告於教師資格考試官網，倘對於考試試務有任何問題，也可透過考試試務行政意見信箱（[email protected]）或洽詢試務行政組：國立臺灣師範大學心理與教育測驗研究發展中心，專線服務電話：（02）23661253。