大里仁愛醫院胸腔科主任吳昆明（右）指出，台灣肺癌的發生率以女性特別高，其中女性肺癌患者超過9成沒有抽菸，研究發現高達74％未曾抽菸的年輕女性（小於60歲），體內的APOBEC突變印記程度高。（大里仁愛醫院提供／潘虹恩台中傳真）

73歲蕭女士患高血壓、糖尿病、巴金森氏症等，平時規律追蹤，2月因咳嗽1個月未好加上呼吸困難就醫，發現左下肺心臟後方有約4公分腫瘤且肺部佈滿小結節，確診為肺腺癌第4期，經標靶藥物治療，目前腫瘤縮小至1.5公分，蕭女士也恢復以往體力及食慾，不適症狀明顯改善。

大里仁愛醫院胸腔科主任吳昆明指出，台灣肺癌的發生率以女性特別高，其中女性肺癌患者超過9成沒有抽菸，經中研院院士楊泮池率領的醫療研究團隊發現，台灣女性不抽菸卻罹患肺腺癌的元凶是癌細胞突變印記「APOBEC 酵素」，研究指出，高達74％未曾抽菸的年輕女性（小於60歲），體內的APOBEC突變印記程度高。

林口長庚醫院血液腫瘤科主任張文震說，精準醫療時代來臨，對肺腺癌細胞進行基因檢測，找出突變的基因後可選擇相對有效的標靶藥物治療，目前次世代基因定序的技術，已能在短時間內檢測到更詳盡的肺癌突變基因的情況；亞洲以EGFR基因突變占60％，第1代的標靶藥物如艾瑞莎、得舒緩，第2、3代標靶藥物則如妥復克、肺欣妥、泰格莎可供選擇。其他包括ALK、ROS1、BRAF等突變也有相對應的藥物。

他表示，肺癌標靶藥比起傳統化療藥物副作用小、使用簡單，部分年齡較高的族群、無法接受化療的患者，都能經由標靶藥得到更多的治療效益；考量蕭女士身體虛弱，恐無法承受化療引起的副作用，免疫治療又不符合健保規範，選擇進行標靶藥物治療，因轉移的結節太多顆無法逐一切除，持續進行藥物治療中。

吳昆明也說，大里仁愛醫院與長庚醫院合作聯盟後，加入了多專科團隊討論並提供病患最適切的醫療服務，在治療過程中，癌友、家屬和醫師進行充分的討論和溝通，進而達到醫病共享決策，並提升治療成效，相信未來，能夠造福更多的肺癌患者。