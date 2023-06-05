高雄警方循線逮捕陸續持菜刀傷人的男子調查，並籲請民眾平日多關心家人。（本報資料照片）

高雄一名疑似精神狀況不佳的男子於6月4日先在一處工地旁與陳姓男子發生口角糾紛，男子先拿菜刀以刀背攻擊陳男後離去，之後男子在回家的路上，碰到另一名陳姓男子，想起細故爭吵，又以刀柄拍打陳男的頭部並劃傷陳男，兩名陳男幸無大礙。

警方調查，這名男子之前有妨害秩序前科，平日言語激進，精神狀況不太穩定。他先在燕巢區一處工地旁與陳男發生口角，他到機車置物箱拿取菜刀，用刀背攻擊陳男頭部後逃逸，造成陳男頭部撕裂傷。

之後這名男子在回家的路上又巧遇另一名陳姓男子，男子想起之前與陳男有過不愉快，於是攔下陳男理論，男子持刀柄拍打陳男頭部及劃傷陳男左手臂後。男子看到陳男受傷，還騎車載陳男到醫院救治，這兩名受傷的男子都無大礙。

警方獲報後，2小時內將許嫌緝獲到案。全案依傷害、殺人未遂等罪嫌，移送偵辦。至於男子精神不穩定方面，警方將建議其家人帶男子就醫。