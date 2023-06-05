《性別工作平等法》規定雇主須負起防治性騷擾的責任，一旦事件發生應立即做出有效的糾正及補救措施，然而當性騷擾加害人是雇主時，雇主查自己成了實務上的大漏洞，婦團要求政府應盡速修法並提出相關補強措施，並從系統面做出改善。

婦女新知基金會法律部主任戴靖芸表示，《性別工作平等法》將調查責任歸於履主，但當性騷擾加害人是雇主時就會變成「球員兼裁判」，雇主自己查自己在實務上形成一大漏洞。此外，當加害人是客戶或合作夥伴等非同一單位受雇者時，雇主也難以直接調查或懲處。

戴靖芸指出，若當事人對公司的內部調查有疑義，法規上也僅規定可向雇主提出申復，卻未戴明處理申復的團隊成員應有別於第1次或前次的調查成員，若成員相同就難以讓當事人得到公正的救濟。

現代婦女基金會執行秘書吳姿瑩說，勞動部的執法重點仍只在檢討雇主有無建立防治措施，知悉事件後有無採取有效措施或調查，不問調查過程如何進行、是否真能保障被害人權益，也不問最終對加害者的懲處是否有效，使得相關規範的措施很常淪為有制度但沒有實質幫助。

勵馨基金會執行長王玥好指出，衡福部、勞動部與企業雇主應進行跨部合作，促成雇主輔導被害人服務的雙軌服務是關鍵，政府應將職場性騷擾服務納入法源，呼籲中央主管機關應編列預算，委託相關專業團體協助雇主處理性騷擾申訴、調查及提供被害人服務，包括社工、諮商、身心診療，以及法律詢等專業服務。