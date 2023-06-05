美軍飛彈驅逐艦「鍾雲號」與加拿大護衛艦「蒙特婁號」3日共同穿越台灣海峽時，一艘中國大陸軍艦朝鍾雲號加速行駛，迫使鍾雲號自行減速，雙方軍艦最近僅差137公尺，美國海軍發布聲明痛批陸艦進行「不安全海上互動」，並且於4日深夜公布美方視角的30秒影片。

美國海軍4日深夜公布陸艦3日橫切美軍驅逐艦「鍾雲號」船頭前方的30秒影片。

綜合路透社、美國政治新聞網站「POLITICO」報導，美國海軍4日深夜公布從鍾雲號拍攝到的陸艦靠近30秒影片，畫面顯示，一艘陸艦在平靜水域上駛過鍾雲號（USS Chung-Hoon）船頭前方航道，鍾雲號並未改變航行方向。

US Navy releases footage of a destroyer cut off by a Chinese warship in the Taiwan Strait, calls it an 'unsafe interaction'.pic.twitter.com/gPP2oiL7Ya — The Spectator Index (@spectatorindex) June 5, 2023

影片中可聽見一名軍官用英文對陸艦發布廣播，警告不要「試圖限制航行自由」，不過背景吵雜，因此聽不清楚他究竟還說了些什麼。

加拿大媒體3日披露，當天加拿大皇家海軍巡防艦蒙特婁號（HMCS Montreal）與鍾雲號共同穿越台灣海峽時，一艘陸艦改變航向，加速逼近鍾雲號，切入鍾雲號船頭前方位置，迫使鍾雲號減速，避免兩艦碰撞，加媒也公布遠方拍攝到陸艦橫向駛過的畫面。

針對陸艦橫切，美軍印太司令部（U.S. Indo-Pacific Command）3日發布聲明，譴責陸艦進行「不安全的海上互動」，強調鍾雲號與蒙特婁號根據國際法，在台灣海峽進行例行性的由南向北航行。

聲明指出，陸艦從左舷位置超越鍾雲號，並在距離150碼處越過鍾雲號船頭前方，鍾雲號仍維持航向，但減速至10節，避免兩艦碰撞。

聲明指控陸艦後續又在距離2000碼處，從右舷至左舷二度越過鍾雲號船頭。兩艦最接近處僅距離150碼（約137公尺）。

聲明譴責陸艦行為違反在國際水域安全通行的規則。