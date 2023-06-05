Moynihan表示，該決議為市場提供「剎那間」的動能，並讓我們得以面對擺在我們面前真實的經濟和債限問題。乾脆取消了債限是一個「政治問題」，最終我們必須認真討論這個國家可以舉債多少、我們可以負擔多少債務，以及如何使用這些債務？他並強調美國的金融體質會影響世界其他地方。

在談到聯準會政策時，Moynihan表示，聯準會最大的挑戰仍然是「美國的消費力」，「過去美國消費者的收入增加，所以花錢不手軟，現在你看到了消費正在減少，但這也意味著聯準會已經贏得這場戰爭」。

至於美國可能陷入溫和衰退的預測，Moynihan表示，聯準會的緊縮政策「發揮了效果」，他並透露今年以來美銀客戶的消費支出正持續放緩。

Moynihan表示美銀的主要預測是美國經濟將在今年第三季、第四季一直到2024年初陷入他所謂的「溫和衰退」。屆時失業率將攀升至4%，但以歷史來看相仍然很低。

2024年是美國的「總統大選年」。

Moynihan並表示，上周五意外強勁的就業報告釋出一些令人困惑和模棱兩可的訊息，但現實是消費者活動正逐漸和聯準會的目標趨於一致。其他像是銀行倒閉、財政部籌資和總體環境等因素已經使美國經濟增長減速，但問題仍是「通膨是否已經得到控制」？