影星王祖賢以電影《倩女幽魂》紅遍全亞洲，被封為「永遠的聶小倩」，隨著王祖賢2004年宣布息影後，便長年旅居在加拿大專心修佛，有粉絲罕見曝光她在加拿大溫哥華的生活近況，只見她現身菜園種菜，接地氣的模樣引起熱議。

從曝光的照片中可以見到當地天氣晴好，王祖賢深穿著白衣粉裙，直接跪在泥土地上挖坑種菜，絲毫不介意裙子會被弄髒。另一張照片則看到她穿梭在樹林間，步伐輕快，看來非常享受息影後的悠閒生活，照片曝光後，許多網友不禁感嘆，56歲的王祖賢一頭及腰長髮，穿著少女風的紗裙，身上幾乎沒有留下歲月的痕跡，女神氣場完全沒變，且在果棚架的影像更飄仙氣。

王祖賢早期拍攝美照。（圖/中時資料照）

王祖賢當年的風采至今仍引起回憶。（圖/中時資料照）

事實上，王祖賢過去為90年代初香港影壇「四大花旦」之一，更憑藉電影《倩女幽魂》的「聶小倩」一角而紅遍全亞洲，作為香港影壇的頂級明星，巔峰時期她出演了《倩女幽魂》《東邪西毒》《東成西就》《青蛇》等眾多經典作品。而她即使於2004年拍完《美麗上海》後宣布息影，但她的一舉一動仍是外界關注的焦點，她在2016年返台處理父親後事，被問是否有復出打算時，王祖賢則淡淡說：「最好的一面已經留給大家了」，無意重返藝界。