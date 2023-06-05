桃園大園國際路馬路變賽道，一群年經人騎機車競速。(取自社會事新聞影音／呂筱蟬桃園傳真)

桃園馬路變賽道 熱褲妹狂摧油門競速 網友抨擊在玩命

有民眾在社群群組分享影片，只見一群年輕人騎機車，還有人沒戴安全帽，一群人把馬路當成賽道飆車，其中還有１名穿著熱褲的女子加入戰局，且車牌還用口罩貼住掩蓋，機車競速也產生巨大聲響，讓人看了簡直感覺就像在玩命。

民眾ＰＯ出影片，還標示出橋梁地標，請網友找出事發地點，桃園市大園警方則證實，機車競速影片是4日清晨5點多，發生在大園區國際路與圳頭路口附近，將調閱監視器追查涉案車輛，通知車主到案說明，依公共危險罪嫌送辦；另外將持續編排該路段防制危險駕車勤務，呼籲民眾切勿有競速、危險駕駛等行為，遵守交通安全規則，維護用路人安全。

由民眾PO出的影片可看到，一群年輕人男生、女生都有，先是2名男子在國際路上猛催油門，在互看一眼後瞬間衝出，其中1人甚至沒戴安全帽，還可以看到前方有其他騎士也在同條馬路上行駛。另外，還有1名穿著熱褲、細肩帶的女子也加入飆車陣容，她露出修長雙腿、操控遮著車牌的普通重機車，一旁還有許多沒戴安全帽的年輕人在場「贊聲」，在場的摩托車也發出巨大噪音。

網友紛紛認為，這群年經人將大馬路當作賽車場在飆車，簡直就是在玩命，如今也找出事發地點，警方除要揪出影片中競速的年輕人外，也會加強取締改裝噪音車。