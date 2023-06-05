營建署今天說，「中產以下房貸戶支持專案」從6月1日上午9時開放到4日為止，上路100小時已有35萬人完成申請；提醒民眾，專案必須由「借款人」提出申請，而不是以房屋所有權人提出申請。

內政部營建署透過新聞稿表示，經檢視現有申請案件，發現部分資料有填寫錯誤情形發生，提醒民眾填寫貸款金融機構項目，是要填民國112年2月28日貸款中的金融機構，如有上述日期後轉貸者，仍要填寫112年2月28日貸款中的金融機構。

營建署說，如果申請網站內屬於「必填資料」出現填寫錯誤，請申請人填妥「資料更正切結書」後，以郵寄或傳真到營建署，將由營建署協助修改；如為分行填寫錯誤，則會由金融機構校正，申請人無須提出更正。

營建署指出，由於這項專案必須由借款人提出申請，如誤以房屋所有權人提出申請，則須請原申請人填妥「放棄申請切結書」後，以郵寄或傳真方式提供營建署，先辦理案件撤銷後，再由借款人本人提出申請。

營建署說，以上2種切結書都可在營建署及「內政部不動產資訊平台」的房貸支持專案專區或線上申請網站右上方的教學說明-常見問題下載。

營建署強調，這項專案借款人所辦理的貸款，必須是購置住宅貸款，如以房屋抵押取得消費性貸款，金融機構未認定為購置住宅貸款，則非屬本專案適用對象，請民眾勿提出申請。

「中產以下房貸戶支持專案」6月1日起到12月29日受理線上申請，民眾申請免附證明文件，只要輸入借款人基本資料就可完成申請，經審查符合資格者，最快7月就可領到新台幣3萬元定額支持金。

借款人資格方面，基準日是今年2月28日，合計僅有1筆自用性質購置住宅貸款、持有房屋1戶以內；原始核貸金額，在台北市住宅為850萬元以內、其他縣市700萬元以內；民國110年家戶所得合計120萬元以內。