F1西班牙大獎賽在4日晚間登場，Red Bull車隊的維斯塔潘(Max Verstappen)，從竿位起跑一路領先到終點，最終以24.09秒的差距勝過賓士車隊的漢米爾頓(Lewis Hamilton)及喬治羅素(George Russell)，並包攬最快單圈速度。維斯塔潘在2023年賽季目前的7場賽事中取得5勝，持續為車隊保持不敗戰績。

「能再次獲勝感覺真是太棒了！」維斯塔潘說。他在賽後指出：「在第一個彎道保持領先地位很重要。因爲輪胎的變換策略而建立巨大優勢，起初採用中性胎，再換上硬胎，因缺乏抓地力而在維持速度中滑動，立即改換軟胎保持領先，希望我們能在整個賽季保持表現！」

本賽事中，Red Bull另一位車手培瑞茲(Sergio Pérez)從第11位起跑，在比賽中表現出色一路追趕，然而可惜仍未能勝過喬治羅素，最終以第4名完賽。他表示，「雖然我們這次起跑位置不是很理想，但我們採取了不錯的策略也盡力做到了。其實要再拼到第3名是有可能的，但比起冒著失去比賽的風險拼搏，我決定還是要先穩穩收下積分。接下來就好好休息，專心準備加拿大的賽事。」

Red Bull車隊負責人霍納(Christian Horner)表示:「本次賽事總共使用三種輪胎，讓維斯塔潘掌握比賽節奏，保有速度應對任何事，最終以24秒的優勢完賽。不只是維斯塔潘，我們整個團隊維持在很高的水準，我們擁有非凡的賽車及兩位出色的車手，也讓車隊持續進步和變得更加完善。」

維斯塔潘在西班牙大獎賽仍持續保持優勢，目前在車手錦標賽積分榜上已累積170分，以53分領先117分的Sergio Pérez，下一站將是台灣時間6月19日上午兩點的加拿大大獎賽。