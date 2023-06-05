臉書社群「台灣便當管理局─附屬鐵路部」昨一則貼文指出，有女子拿過期的鐵路工會彰化分會會員眷屬證搭車，還嗆「我爸是司機」，甚至打電話給爸爸，爸爸回說「不讓我女兒搭車，我就不開車」，引發網友討論，對此鐵路工會彰化分會表示，依社群所附顯示該證件已過期失效，引起風波深感遺憾，將會了解調查。

台灣便當管理局─附屬鐵路部小編更痛批「拿明朝的鹹魚斬清朝的官，包大人你好大的官威」，網友也群起批評，表示「彰化分會這張什麼眷屬證滿天飛，好像什麼天王老子一樣」，還有網友戲稱，「彰化機務段陳O順司機員，這下我看不止車不用開了，連車都翻了」。

對此鐵路工會彰化分會回應表示，從2021年12月31日起就不再發會員眷屬證，從社群網站所附女子的會員眷屬證，有效日期是前年（2021年)12月31日，已經過期，對於外界觀感不好，令人遺憾，至於是否有司機員嗆說：「不讓我女兒搭車，我就不開車」，將會了解調查。

工會解釋，鐵路局員工每年確實會發放眷屬優待票，可享莒光號以下5折優待，早年眷屬要出具父母身分證比較麻煩，因此工會製作眷屬證，但隨著電腦化資料存檔在電腦，自2021年12月31日起，就不再發會員眷屬證。

工會強調，網路PO出以後確實接到不少電話詢問，對於外界觀感不好，令人遺憾，至於司機員是否嗆說：「不讓我女兒搭車，我就不開車」，將會調查並追究；依照鐵路局規定，員工、員眷不當購用優待票等行為處罰規定，初次查獲是申誡兩次，情節較重者記過一次，再經查獲違反規定者記過一次，情節嚴重者記過兩次。