公教人員調薪4％，外界關切退休公教人員退撫金是否調整？銓敘部今天表示，退休公務人員或遺族所領月退休金、月撫卹金等各項定期退撫給與給付金額去年都已調高，若明年主計處公布今年消費者物價指數成長率累積超過5％，銓敘部就會啟動調整機制並決定調整比率。

國民黨立法院黨團今天召開「公教人員調薪4％，退休公務員退撫縮水」記者會，呼籲退休公務人員退撫給與應比照現職人員待遇調整。對此，銓敘部表示：退休公務人員或遺族所領月退休金或月撫卹金等各項定期退撫給與給付金額，會依法定程序適度反映物價指數變動。

根據去年7月1日修正施行的《公務人員退休資遣撫卹法》第67條第1項規定，公務人員退休後所領月退休金，或遺族所領之月撫卹金或遺屬年金給付金額，在消費者物價指數累計成長率達正負5％時，應予調整。

銓敘部指出，在去年7月1日定期退撫給與給付金額實施調高2％後，若重新起算的物價指數累計成長率，確實已達5％幅度時，銓敘部就會即時啟動調整機制，並依相關規定，與教育部及國防部共同組成專業評估小組，同時聘請財經領域專家學者提供專業意見，在充分考量物價指數累積變動對於定期退撫給與領受人影響的前提下，決定調整比率。

明年行政院主計總處將公布今年1至12月之平均消費者物價指數年度年增率，銓敘部強調，屆時如與111年度的消費者物價指數相較，年增率累計計算達到5％時，將立即依退撫法規定執行前述定期退撫給與給付金額的調整程序。

此外，有鑒於近2年物價指數上升速度較以往快速，銓敘部也表示，行政院及考試院已先行溝通，在明年度預算編列上預為因應準備，一旦達到法定要件就啟動程序，請退休公務人員放心。