綠營性騷案件連環爆，近日更有一位總統府資政被人指控毛手毛腳。對此，國民黨台北市議員鍾沛君怒嗆，這些性騷擾案件，大多發生在總統蔡英文擔任民進黨主席時，現在這些事件連環爆，她「還好意思躲得這麼遠」？

有民進黨前黨工日前發文，控訴遭一位小英之友會重要人士言語騷擾和拍屁股，媒體人黃揚明更點名，這位被指控的加害人，是現任的總統府資政。而針對相關爆料，總統府則回應，已請小英之友會以保護當事人權益為基礎啟動調查，釐清事實後依規定議處。

鍾沛君昨（4）日在政論節目《TVBS戰情室》中質疑，總統府回應稱會請小英之友會啟動調查，基本上就是承認確有此事，但為什麼卻是要求後援會性質的民間單位，而不是總統府親自調查，並依調查結果，決定是否要將當事人解職甚至移送法辦？

鍾沛君接著說，總統府現在給外界的觀感，是它不僅搞不清楚性平調查的程序，還正在建立一道避免自己被這波性騷風暴燒到的防火牆。她並嗆問，這些性騷案件大多在蔡英文擔任黨主席期間發生，現在問題發生了，蔡「還好意思躲得這麼遠嗎」？

★《中時新聞網》提醒您：尊重身體自主權，請撥打110、113