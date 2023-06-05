國立台灣師範大學今天舉行101周年校慶大會，並表揚5位傑出校友，國際時尚高階管理碩士在職專班106級校友、陳亞蘭歌仔戲團團長陳亞蘭，更是管理學院成立15年來，首位傑出校友獲獎者，她的恩師、歌仔戲國寶楊麗花驚喜現身獻花，讓她上台領獎時感動淚灑現場。

台師大101周年校慶大會在和平校區禮堂舉行，由校長吳正己主持，會中表揚太平洋自行車公司創辦人林正義、中央研究院院士李豐楙、台師大北美基金會董事長林金滄、網球選手盧彥勳及陳亞蘭等5位傑出校友。

獲選傑出校友的陳亞蘭，致力傳承與創新台灣傳統歌仔戲文化，是為台灣唯一的原生劇種全力奉獻的表演藝術家。她去年以電視歌仔戲《嘉慶君遊臺灣》，勇奪第57屆金鐘獎戲劇節目男主角獎，成為台灣電視史上首位女扮男裝的影帝。

陳亞蘭接受校長吳正己頒發獎座後，她的恩師、歌仔戲國寶楊麗花驚喜現身獻花，陳亞蘭在台上當場摀住臉，感動淚灑現場，楊麗花猛誇她很棒，並頻頻為她拭淚，深以愛徒為榮。

陳亞蘭一開口顯得又驚又喜，直說哭到「妝都花了」，她說考上師大後，「隨即展開超有壓力的精采人生，就讀期間與各行各業佼佼者腦力激盪，畢業後異業合作，感謝學校給了完整的學習資源。」

陳亞蘭致詞表示，恩師楊麗花把歌仔戲的DNA傳承給他，她會在保留傳統及兼顧創新下，致力推廣歌仔戲，為保存台灣文化資產而奮鬥，日前也透過群眾集資方式，拍攝第二季《嘉慶君再遊台灣》歌仔戲影集，她並透露，未來還會將歌仔戲與AI人工智慧結合，開創臺灣歌仔戲新紀元。

會後媒體媒體聯訪時，楊麗花肯定陳亞蘭推廣歌仔戲、不斷進修學習，她也打趣說，要不是年紀大了，也很想到台師大進修，讓陳亞蘭開心直呼「學校趕快來招生，國寶要來讀了。」