新竹縣去年在易肇事及違規路口增設科技執法，交通部公布今年1到3月全國各縣市道路交通事故件數資料，新竹縣死亡人數15人，較去年同期死亡人數29人減少14人，降低48.3％比率居全國之首；騎乘機車死亡人數12人，較去年同期20人減少8人，降低40％比率亦為全國之冠。

縣警局表示，去年起分析轄內易肇事及多違規路口評估所增設8處路口科技執法，有效減少路口違規情形，防治交通事故有成，並配合警政署規畫數次路口大執法，加強取締闖紅燈、超速、路口未停讓等違規。

今年1至5月取締重大交通違規11萬5551件，較去年同期取締10萬3604件增加1萬1947件，提升執法準度，更有效降低交通事故之發生。

另外，針對酒後駕車、競駛、飆速情形，於周五周六凌晨時段適時運用口袋戰術及主動盤查方式強力巡檢，降低酒駕肇事，維護居民安寧及用路人行車安全。

針對路口行人設施改善、改善人行道、提升非號誌化路口安全、增設行人專用時相等等問題，警察局及各分局主動發現轄內工程改善需求，提報主管單位執行改善，去年提報改善102處，實際評估需改善78處，迄今已全數改善完畢，今年持續配合各項交通工程改善措施，提升道路品質，打造安全用路環境。

在教育宣導層面，警方也主動走入校園、公司行號，針對機車族、高齡者、外送員及學童等不同族群，因人制宜舉辦宣導活動64場次、國中小及配合監理站等單位宣導25場次，防制事故從根本做起，一創造安全行車空間，共同打造以人為本的道路環境。