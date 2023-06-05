蘋果WWDC全球開發者大會將於台灣時間6日凌晨1時登場，部分開發者與媒體受邀參加實體特別活動，可獲得限定贈品，包括印有WWDC23字樣的帆布袋、水壺、帽子及別針組。

往年WWDC都會在現場開設期間限定專賣店，販售具有WWDC主視覺圖案的商品，包括T-shirt上衣、嬰兒包屁衣、水壺、帽子等。今年WWDC實體活動在蘋果加州總部Apple Park舉辦，目前為止並未有期間限定專賣店消息，也因此實體活動限定贈品格外受到矚目。

中央社為今年受邀參加WWDC實體活動的台灣媒體之一，除了收到經典帆布袋和帽子之外，還有一個印有WWDC23雷射雕刻的隨行保溫杯，符合蘋果推廣的永續環保概念，內附節流蓋可防止飲料在移動中濺灑，也能分離茶葉或冰塊。

另一項贈品別針也大有學問，圖案來自iMessage貼圖，每名開發者和媒體收到的別針組合都不盡相同，包括蘋果標誌、經典iPhone、麥金塔電腦等。

今年WWDC除了展示iOS、iPadOS、macOS、watchOS、tvOS等新軟體外，線上活動包括講座、一對一研究室，以及與蘋果工程師和其他開發者互動的機會，所有開發者可免費線上參與。

根據蘋果開發者網頁，Apple Park將舉辦一整天的特別體驗活動，受邀者除了可以在現場一起收看keynote演講及State of the Union活動之外，還能與部分蘋果團隊見面、參加Apple設計大獎頒獎典禮一起表揚傑出App。

有網友發現，蘋果開發者網頁宣傳WWDC的文字藏有彩蛋，重組部分代碼後會出現VR headset unveiled at WWDC（虛擬實境頭戴裝置在WWDC揭曉），不過相關消息並未獲得蘋果官方確認。

綜合國外媒體預測，蘋果可能在今年WWDC發表Reality Pro頭戴裝置，搭載xrOS作業系統，以全新互動方式來體驗蘋果產品與服務。但是截至目前為止，蘋果對相關消息仍保密到家。