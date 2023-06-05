美國聯邦調查局（FBI）前局長柯米（James Comey）周日（4日）表示，如果川普贏得共和黨2024年總統初選提名，他將戴著腳鐐接受提名。因受到多項刑事指控，川普當選後可能會被監禁。

據美國《國會山莊報》（The Hill）周日（4日）報導，柯米在一檔節目中表示，根據其工作經驗判斷，川普將獲得共和黨的認可，但川普已將美國帶入了瘋狂，他在共和黨大會上接受提名時可能會戴著腳鐐，美國人也可能會擁有一位在當選後面臨監禁的總統。

作為曾經的共和黨人，柯米表示，提名川普參選總統正是共和黨不得不面臨的現狀，他擔憂「提名一個正在接受刑事調查及被起訴的人，不知會將我們引向何方」。

柯米於2013年6月被時任美國總統歐巴馬（Barack Obama）提名為FBI局長，於2017年5月9日被川普解除FBI局長職務。在任期間，柯米曾領導調查希拉蕊（Hillary Clinton）「電郵門」、川普「通俄門」等案件調查。

川普目前正面臨多項刑事和刑事調查，這些案件包括司法部對海湖莊園機密文件的調查、司法部對國會騷亂案調查、喬治亞州對川普涉嫌干涉選舉的調查、紐約州對川普商業機構涉嫌金融欺詐的起訴、紐約州對川普涉嫌「封口費」案件的刑事訴訟，以及上個月紐約法院判定川普應對「封口費」案件負民事責任。美媒分析，前三個案件的調查結果很可能是川普被刑訴及定罪。