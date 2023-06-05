國民黨徵召新北市長侯友宜參選2024總統大選，但外傳郭台銘可能在7月23日全代會通過提名人選前扭轉局面。對此，侯友宜今（5）日表示，相信郭董會信守承諾，加上他也說過會支持。這段時間自己會不斷提出政見，以治理新北市的經驗拉高到國政治理，全力以赴扛起守護中華民國的責任。

侯友宜說，相信我們認識的郭董不但會信守承諾，更重要的，他也和我一樣顧中華民國這個國家和這塊土地，既然大家都有相同的想法，有一樣的做法，再加上他也表示他會支持，相信大家都會用這個態度面對所有的困難跟挑戰，最重要是讓做不好的政黨換別人來做，做要做得比別人更好，才可以贏得民眾。

侯友宜表示，這段時間會不斷提出自己的政見，提出青年朋友所關心的議題，也把新北市這幾年得到遠見雜誌評比5星4連霸的做法，提出來向民眾報告，讓他們知道說自己是有能力的，展現做事的態度、做事的成效。

侯友宜強調，新北市像台灣一樣，面對的問題，台灣都有，所以會用我們新北市的治理經驗，拉高到國政的治理，再加上自己早期也在國安團隊服務過，所以不管是國安議題、內政問題，他在也工作了20、30年，深知民眾現在所面臨的苦，以及國家安全的相關的議題，他會全力以赴，扛起守護中華民國的責任。

曾是「挺韓直播主」的高鈞鈞，今天也出現在媒體行列之中，聯訪時她突然起身靠近侯友宜提問，把侯友宜嚇了一跳。她問到，之前有人對侯友宜在四大公投時FB寫下「歲月靜好」非常介意，有沒有考慮像郭台銘一樣道歉來撫平一些藍營族群的心靈？

侯友宜說，自己的人生最重要的是台灣安居樂業，大家可以平安過日子，現在台灣所面對的最嚴肅兩岸議題，還有台海區域穩定的問題，像這兩天大家可以看到，美中的軍艦在台灣海峽所碰到的國安議題，我們要關心，「沒有安全沒有一切」。

侯友宜表示，自己是一個愛中華民國、愛台灣這塊土地的人，在這個關鍵時刻，兵兇戰危，我們要怎麼樣顧台灣，顧我們的國家，要用這個方向，兩岸好好降低衝突，美中在相關的領域上，一定都要遵守國際法相關的規定，我們在台灣這塊土地的人要自立、自信、自強，才可以顧平安，顧大家過好生活。