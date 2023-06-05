台南市府前副發言人易俊宏去年遭爆長期性騷擾，甚至性猥褻未成年兒少，但近日卻傳出他轉任民進黨議員的幕僚，台南市議員林依婷今（5）日坦承自5月起聘用對方，但易已在今日上午提出辭呈。

林依婷今日凌晨在臉書表示，原先的法案助理日前因故離職，為了因應即將到來的第一次定期會，才會在5月1日起聘用易俊宏作為法案助理，而對方的官司目前仍在調查中，當初聘用時就已達成協議，若最終遭判有罪，必須無條件離開團隊。

林依婷提到，近日發生嚴重的性平事件，她確實曾考慮是否要請易俊宏離職來避免捲入風波，但仔細思考後認為還是應等司法做出結論，否則只會顯得自己想急於切割，是非常不負責任的行為。

不過林依婷稍早透露，消息傳開後，易俊宏已在今日上午主動提出辭呈，她只能趁著還是雇主的時候，要求易正式當事人訴求，並向當事人誠懇、真摯的道歉。

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