愛比科技總經理李信宜表示：「很榮幸和大家分享我們正式推出的年度旗艦級產品TOTEM 360。集TOTEM系列各產品優勢之大成，我們成功在單一產品中加入多種專業工作者在視訊溝通中所需要的功能與模式，是我們去年進軍商用視訊會議市場後的重要里程碑。未來IPEVO將持續透過產品創新與更極致的視訊溝通體驗，讓更多人能不受到視訊設備和環境的限制，打破溝通隔閡，隨處轉換各個角落為會議空間，在疫後時代裡溝通無礙。」

視訊會議持續在疫後的商務溝通中扮演要角，研究報告指出，未來將有近兩成的商務旅行被視訊會議取代，故是否能配備規格完善的視訊設備，將成為企業組織能夠順利進行商務會議的重要關鍵。

為了提供專業工作者最佳的商務溝通品質，TOTEM 360充分整合高品質的聲音及影像技術，使用者無須再煩惱雙方聽不清楚、或看不到發言者的狀況，一機在手就能擁有宛如置身現場的頂級沉浸式溝通體驗。使用者在說話時，TOTEM 360內建的360°揚聲器，加上自動降噪的全向性收音麥克風，可以進行高靈敏度的「AI聽聲辨位」，自動追蹤聲音的來源和方位，大幅度強化聲音清晰度。此外，透過四顆鏡頭縫合拼接技術、加上全景5K高解析度，TOTEM 360得以延展出寬廣平整、人像不失真、不變形的360°環繞會議畫面，不論聽覺還是視覺上都能輕鬆享受360°零死角的溝通體驗。

IPEVO最頂規的旗艦級視訊攝影機TOTEM 360設有「會議」、「簡報」、「混成學習」、「全景」等四大不同模式，加上便於攜帶的輕巧設計，讓使用者能一鍵切換不同使用情境，輕鬆玩轉視訊溝通！