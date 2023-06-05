一名女網友日前與男友父母初次見面吃飯，當天結束時男友母親突對男友說「我和爸爸只付我們家的錢喔，你女友錢有帶夠嗎？」她當下趕緊反應說有帶錢，事後男友一直道歉，稱母親完全不覺得需要請客，讓她很納悶，認為長輩出錢應是約定成俗的習慣，「是他們太不社會化，還是我不該這樣預設？」

該女網友在Dcard發文，她日前與交往1年多的男友，和男友家人一起吃飯，地點在高檔餐廳，她原認為長輩出錢是理所應當，如果她的父母和男友吃飯，也會是她的父母出錢，她當天還帶了與餐點價位差不多的伴手禮給男友父母，結帳時男友母親突然使個眼色，說「我和爸爸只付我們家的錢喔，你女友錢有帶夠嗎？需不需要我幫忙代墊？」

該女網友當下趕緊假笑稱有帶錢，男友則說要幫她出錢，男有媽媽卻說他們不是都是AA制，她索性直接掏錢結帳，最後也有送出伴手禮；男友事後一直向她道歉，她拒絕對方匯給她錢，男友也說母親完全不覺得需要幫她出錢，讓她傻眼；她發文強調雙方都是清寒背景，發文問「是他們太不社會化，還是我不該這樣預設？」

其他網友留言「惡婆婆警報」、「看來未來真的嫁過去 婆媳問題紛爭應該不少」、「對方家長不太走俗成禮數，感覺也很小器，吃這頓飯辛苦妳了」、「這家庭有病吧？正常基於禮貌都會請客啊」、「男生反應快一點，應該直接說她剛剛先給我了」、「感覺是自視甚高的家長，根本不喜歡你故意在間接逼退你耶」、「如果那頓飯是男友他們家邀約你的，那由他們來出沒問題」。