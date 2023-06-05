雲林縣虎尾鎮農會為關懷弱勢家庭及行銷花生產銷履歷加工產品，5日在供銷部舉辦「溫馨端午情，履歷花生粽送愛心」行銷推廣記者會，與台電公司雲林營業處共同捐贈履歷花生粽給雲林家扶中心，現場並展示各項履歷花生加工產品，舉辦包粽比賽、試吃活動，為端午佳節增添溫馨氛圍。

雲林縣長張麗善表示，雲林為花生主要產地，產量占全台約74％，虎尾鎮農會配合政府推展國產履歷花生，去年度契作面積達200公頃，今年度將邁向230公頃目標，運用集團產區集中管理，安全用藥及合理化肥料作業模式，為全民食安把關，同時持續開發花生優質系列新產品，佳節將近，歡迎踴躍訂購。

虎尾鎮農會總幹事蔡武吉說，農會推出全台「第一縛」產銷履歷花生粽，主要原料花生、香菇、糯米等，都是產銷履歷驗證過的在地食材，加上雲林豬肉、香綿栗子及紅蔥酥，用料實在、健康調味，品質安全掛保證，並採用傳統焙炒蒸炊方式，香Q好滋味，是帶有古早味又有身分證的履歷花生粽。

蔡武吉指出，虎尾鎮農會秉持健康安全理念，為食安把關，把最優質的農特產品提供給消費者，端午佳節將屆，希望透過行銷宣傳，將農會獨一無二的產銷履歷花生粽，以及好吃的花生產品推薦給所有消費者，請多多支持國產優質農特產品，讓大家看見雲林虎尾的在地美食。