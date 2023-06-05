中醫大新竹附醫胸腔外科主任陳品儒（右）和醫師林佳穎（左）以微創手術，切除林翁約2.2公分的惡性腫瘤。（羅浚濱攝）

新竹縣82歲林姓老翁吸菸長達60年，並未出現咳嗽氣喘等症狀，在他院照過X光發現疑似有腫瘤，到中醫大新竹附設醫院求診，胸腔內科主任莊子儀儀透過醫學影像科病理切片，診斷林翁罹患早期肺癌。胸腔外科主任陳品儒和醫師林佳穎以微創手術，切除約2.2公分的惡性腫瘤，目前林翁持續3個月回門診追蹤。

莊子儀表示，因為老翁年事已高，安排肺部檢查確認肺功能，同時也經過正子攝影，確認癌細胞沒轉移才能手術。

陳品儒指以林翁腫瘤大小，應該要切除整片左上肺葉，但考量高齡，術後剩餘肺功能在維持日常生活會比較辛苦，因此與家屬討論後決定執行微創手術，在安全範圍內將腫瘤切除，保留肺部功能，維持日常生活。

林佳穎表示，因林翁吸菸長達60年，導致肺部有明顯的肺氣腫變化，所有的針孔都很容易漏氣，醫護團隊使用組織膠及帶墊片的特殊縫合釘順利切除腫瘤，目前林翁回診追蹤，術後電腦斷層，證實病灶已完整切除未有轉移，將以3個月為間隔追蹤。

莊子儀表示，早期肺癌可能不到2公分，體積所佔肺部比例很小，因此不太可能有症狀，肺癌有症狀來就醫可能就比較晚期，有症狀是因腫瘤已經塞住氣管才會咳嗽，或是腫瘤侵犯到肋膜腔產生積水，病人除了咳嗽也會喘，如果肺癌轉移到骨頭或腦部等器官，會出現疼痛症狀或頭暈頭痛。

莊子儀指出，國健署針對高風險的族群，提供低劑量胸腔電腦斷層檢查，首先是40歲以上女性、50歲以上男性，其次為有家族病史，另外1天抽1包菸，超過30年以上，此外煮飯油煙也是高風險，沒有抽菸的婦女也可能得到肺癌，特定職業像是交通警察、餐飲業者、高科技業者容易吸到重金屬的粉塵也是高風險。

若肺癌診斷第4期的病人超過50％，只有5年存活率為10到20％，若為第0期或者第1期的病人，5年的存活率為9成，因此早期發現早期治療很重要。

★《中時新聞網》關心您：吸菸有害健康！戒菸專線：0800-636363。