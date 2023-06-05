台南市副市長葉澤山（淡藍色西裝者）與正統鹿耳門聖母廟主委王增榮一起為建醮辦公室揭牌。（程炳璋攝）

正統鹿耳門聖母廟的「土城香」繞境明年農曆3月中旬上路，5日暖身成立建醮辦公室，公布原本只限土城境內才有資格擲筊選出的「5大主會首」，今年全台都有資格參加，廟方預估明年香科3天繞境可吸引3萬信徒隨行。

土城香自1961年成立至今已有63年歷史，歷經21科，成為台南「5大香」之一，特色是香醮合一（媽祖巡香、千歲建醮），各式陣頭皆由附近庄民自組訓練，非請職業陣頭助陣。近年規模擴大，參與的交陪境宮廟多達百餘間。

土城香3年1科，是地方宗教大事，每次參與遶境陣頭逾百陣，光是陪同繞境的「宋江陣」、「金獅陣」、「白鶴陣」、「八家將」、「百足真人蜈蚣陣」隊伍人數就超過1000人，廟方預估參與3天繞境總人數超過3萬人。

土城香預定明年農曆3月啟動，依照慣例習俗第1天繞境七股區，第2天繞境安南區，最後1天繞境土城部落。

廟方以往只限土城轄內信眾才可以擲筊選出的「5大主會首」，10月首度開放全台信徒參與擲筊，5日成立建醮辦公室，找來虎尾寮宋江陣、郭岑寮金獅陣、蚵寮角白鶴陣、砂崙腳八家將刑具爺與青草崙百足真人蜈蚣頭為活動暖身造勢。

台南市副市長葉澤山表示，聖母廟有2大民俗活動，一個是迎春牛，一個就是土城香，因為廟方建醮前邀請眾多友廟交陪境參與，信徒愈來愈多，明年香科年遇上台南建城400年，一定更加盛大。