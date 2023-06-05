美國海軍「鍾雲號」勃克級驅逐艦，3日在與加拿大海軍「蒙特婁號」哈利法克斯級護衛艦航行台灣海峽時，遭解放軍「蘇州號」052D驅逐艦切入航道迫使鍾雲號緊急轉向避免碰撞。而美國海軍今（5）日，也公布了鍾雲號遭蘇州號搶航道的畫面。

加拿大《環球新聞網》（Global News）報導，蒙特婁號艦長告訴該報，大陸軍艦改變航向時，他們曾向陸方喊話，警告此舉恐造成碰撞，但對方並未更改航向，因此他判斷，陸方是有意為之。

美國海軍研究協會新聞（USNI News）今在其YouTube頻道上傳了鍾雲號被搶航線的30秒影片，並在影片敘述中提到，是舷號132的蘇州號所為，在這段由鍾雲號官兵拍攝的畫面可看到，蘇州號是由鍾雲號的左斜後方切入，兩艦距離相當近，可清楚蘇州號的砲塔與雷達。

不少網友也在《中時新聞網》相關報導留言區留言，其口有人說：「攝影機早就準備好對準目標，是想做什麼」；另有網友認為「下次應該停在美艦的前面」、也有人驚訝「鍾雲號的甲板怎麼鏽成那樣」。