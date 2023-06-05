由全台多個民間團體所組成的「能源轉型推動聯盟」於今(5)日世界環境日宣布成立「淨零轉型地方連線」，並邀請六都議員共同響應，第一輪共有89位六都跨黨派議員加入，共同監督六都淨零政策的落實。

能源轉型推動聯盟今日舉辦的六都跨黨派議員「淨零轉型地方連線」成立記者會，綠色公民行動聯盟研究員陳詩婷指出，台灣在今年初已通過《氣候變遷因應法》，正式將2050淨零目標入法，包含六都的12個縣市也在這2年內陸續宣示淨零，然而目前僅有《台北市淨零排放管理自治條例》經議會三讀通過，但因部分條文牴觸全國性法規，需重新檢討再審；新北市、台中市、高雄市的淨零相關自治條例則仍在草案階段，桃園則尚未啟動淨零自治條例的制定，需要加緊跟上。

綠色和平專案主任張皪心表示，目前六都訂出的2030年減量目標，除了台北市、桃園市有較積極的40％，其他城市仍停留在30％，許多縣市中期減量目標與各局處的減量策略仍需完善、具科學基礎的評估，也需要加強因地制宜、與在地發展願景的整合。

主婦聯盟環境保護基金會資深主任吳心萍表示，在淨零12項戰略中，除了能源轉型外也包含公正轉型，民間雖樂見綠能發展越來越具規模性，卻不樂見部分綠能開發案在僅有商業利益考量下衝擊在地社區與產業，應借鏡德國及日本透過綠能發展，來振興農村、復甦農業及地方創生的案例，由社區公民主導推動再生能源事業的發展。

荒野保護協會林君蘭常務理事表示，檢視目前六都有關淨零、低碳、氣候變遷因應等自治條例，距離確實推動淨零生活轉型還有很大的改進空間，期待透過議員連線的力量，督促六都市府團隊打造低碳飲食生活、創造真正有效果的分享循環經濟，確保市民擁有良好的健康與福祉。