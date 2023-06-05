談戀愛最怕被劈腿，有些人會和伴侶溝通找出問題，但有些人則是選擇偷看伴侶手機，默默觀察對方，《旺好運》運勢專欄分享容易偷看伴侶手機前3名星座，依序是天蠍座、雙魚座、獅子座，因為他們渴望了解對方的一切，所以會利用這樣的方式來增加安全感。

▍第3名：獅子座

獅子座對於看另一半手機的慾望非常高，因為在感情中不想分你我，認為看手機這種事情，對他們來說就是一般情侶的相處模式罷了。

▍第2名：雙魚座

雙魚座非常感性，他們容易想太多而沒有安全感，所以會偷看伴侶的手機，因為想知道對方所有的一切，不管是生活、家人、朋友等，他們渴望自己是最了解伴侶的那一個人。

▍第1名：天蠍座

在感情的世界當中，天蠍座是會把自己全部奉獻給伴侶，但他們同時也非常缺乏安全感。他們擅於觀察，想知道關於另一半的所有訊息，因此會頻繁的偷看伴侶手機，一來是種情趣刺激，二來是沒有安全感。