彰化縣田中鎮一名陳黃女士，因不滿鄰居家狗大便在自家門口，憤而將狗大便蒐集起來，並潑灑回鄰居家，造成鄰居家門口鞋子、雨傘等物品遭受破壞，鄰居憤而提告，近日彰化地院判決出爐，法官審酌，陳黃女士應以和平理性方式通知告訴人，而非逕自潑灑糞便，依公然侮辱、毀損罪等處拘役40天。

根據判決書指出，這起事件發生在去年9月5日凌晨4點多，69歲的陳黃女士以杓子裝糞便，朝著謝姓鄰居家騎樓潑灑糞便，造成謝姓鄰居家擺在騎樓前的鞋子、雨傘等物體遭受破壞，因遭糞便汙染難以清除惡臭，破壞美觀而不堪使用。

當天清晨6點多謝姓鄰居醒來發現自家遭潑糞憤而報警，調閱監視器發現是陳黃女士所為，陳黃遭警方逮捕，訊後依毀棄損壞罪移送彰化地檢署偵辦，不過陳黃女士供稱，鄰居的狗在她家門口大便，她只是將大便收集倒回去鄰居家而已，不認為有公然侮辱或其他惡意。

根據了解，這名有在修行的陳黃女士已經不是第一次與鄰居發生糾紛，過去時常鬧上警局，附近鄰居當相當懼怕，陳黃女是始終認為鄰居遛狗感覺狗會咬她，還說鄰居的狗會到她家大便，儘管鄰居否認，但陳黃女士仍認定就是鄰居狗所致，因此才會憤而潑灑糞便。

法官審酌，認陳黃女士是智識成熟的成年人，自稱出家修行人卻不思以理性方式處理與告訴人間的糾紛，致告訴人受有損害，考量其否認犯行，並無和解、賠償意願，依公然侮辱罪、毀損罪等判處拘役40日，得易科罰金4萬元，可上訴。