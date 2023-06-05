台北市北投石牌知名牛肉麵店昨被踢爆員工把抹布水擰進煮麵鍋，第一時間店家否認，北巿衛生局今日上午派員稽查，因業者關門，只好擇期再訪。店家今稍早發出聲明致歉，認了抹布水擰進煮麵鍋行為是員工個人疏失，負責人督導不周未能在第一時間釐清真相，會坦然面對錯誤，向大眾致歉。

聲明全文如下：

各位記者女士先生朋友們，大家好，我是志明牛肉麵的負責人，許志銘。

首先，我要針對近日網友及媒體所報導的「抹布水擰進煮麵鍋」事件，造成社會上的紛擾，在此表達最深的歉意。

經調查，該行為是員工個人疏失，本人督導不周，在第一時間未能釐清真相，身為負責人，我會坦然面對、絕不推託，再次向社會大眾致歉。

即日起石牌分店將暫時歇業，未來我們會加強內部員工教育訓練，待完成訓練後，石牌店再擇期重新營業，我們也會主動聯繫衛生局進行稽查。

志明牛肉麵在台北市經營30逾年，口碑皆獲好評，過去多年也從未發生任何食安等相關問題，未來會將加強內部控管與訓練重拾大家的信心，謝謝大家。