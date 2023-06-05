陳鳳龍指出，資訊系統公版透過共同系統、共享資源，並因應市場在地化與產品差異化需求做到同中存異。預期至明年底前，將完成柬埔寨、菲律賓與印尼等地子公司的資訊系統更新，中長期目標持續開展至台灣、中國大陸等全區域，以及消金、企金兼具的全產品。

中租-KY資訊系統公版歷經2年設計製作，投入逾百名團隊人力、召開近200場會議，製作逾20項產品功能規格，系統開發建置超過2000項應用程式介面（API）及多樣化參數，以應用於不同情境及使用者習慣。

陳鳳龍表示，中租-KY近年來積極推動數位轉型，運用數位科技朝「數位流程優化」、「數據科學運用」與「數位平台產品」3方向進展，其中，資訊系統公版為中租-KY推動國際化發展的關鍵策略，在馬來西亞子公司成功導入的新資訊技術架構，展現數位轉型的成果。

中租-KY旗下中租迪和技術長曾裕益表示，資訊系統公版的模組架構，分為基礎通用業務流程、多元化產品服務項目2方向。為讓資訊系統公版順利上線，2021年底便依過程階段與個別系統模組，分階段執行15個月的測試驗收與作業演練等，以確保上千萬筆帳務完整轉換。

曾裕益解釋，資訊系統公版從產品、業務進件、審查系統、核心系統到收撥款核銷，至最終端的財會系統等，端對端導入新資訊技術架構，運用參數化、模組化，提升作業處理的能力與效率，增加彈性設計，也降低營運管理成本。

陳鳳龍認為，資訊系統公版能推動成功，主要透過企業流程分析單位，重整業務流程與系統規格設計，再加上資訊單位與外部廠商合作建置開發，促成作業與管理流程系統化與數位化，更提升工作效率與擴大效益。

中租-KY資訊系統公版設計透過自動化與簡化作業流程，提升作業處理效率，提供全面性管理功能，有效率提升運作效益，且融合各國家市場與全產品操作功能，以支援業務拓展，快速運用於新產品、複製導入至海外新據點，以全力支應公司10～15年的發展。