新竹縣112年度國產龍眼蜂蜜品質評鑑，今年報名36點，有33點通過第1階段初評， 複評成績揭曉，新竹縣養蜂產銷班第1班鄭貴文、賴國賢、林祺水、邱瑞龍及芎林鄉養蜂產銷班第1班劉得煌等5人獲得特等獎殊榮，並有26名頭等獎，13日將在縣府大廳頒獎。

新竹縣農會目前輔導4個養蜂產銷班 ，班員66人，經營規模合計8422箱蜂箱，以生產龍眼蜜、荔枝蜜及百花蜜為主，採蜜期約為每年4月至5月。

農糧署積極輔導將蜂蜜產品納入產銷履歷驗證制度，目前新竹縣養蜂產銷班已有7位班員成功取得產銷履歷標章，今年有多名班員陸續申請中，今年評鑑以產銷班班員並具溯源農糧產品QR-code者為參評對象。

縣府農業處長范萬釗指出，新竹縣國產龍眼評鑑蜜，深受消費者歡迎，常在評鑑後銷售一空，2021年因乾旱低溫刺激花朵盛開，龍眼樹開花情形佳，讓龍眼蜜迎來大豐收，參賽有44點，去年龍眼蜜花開情形欠佳，有31點參賽，今年報名參賽36點。

評鑑初評以儀器檢驗為主，包括一般品質（蜂蜜國家標準CNS1305）、11種抗生素殘留檢驗、410種農藥殘留檢驗，有33點通過第1階段初評。

複評日前在新竹縣農會推廣活動中心進行評審感官品評，農政單位評審以色澤、香氣及風味3項，評選出具有琥珀色、香氣濃郁及獨特龍眼蜜風味的優質蜂蜜，嚴格把關確保品質。

13日將在縣府大廳進行評鑑頒獎，當天有新竹縣蜂農及青農優質農特產品展售、蜂蜜特調咖啡及蜂蜜愛玉品嚐，讓消費者安心選購，增加蜂蜜銷售及新竹縣國產蜂蜜品牌知名度。