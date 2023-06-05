高雄一名陳姓男子因洗三溫暖感染菜花病毒，根據研究顯示，有89％公共坐墊具有菜花病毒，而有7％的公共衛浴同樣有菜花病毒，如今健身房共用衛浴興盛，菜花病毒恐怕難以避免。不過達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭表示，人體自身具有免疫力，只要不觸碰到外傷傷口，加上噴酒精消毒的話，可以自然抵抗菜花病毒。

洪啟庭說明，2013年研究發現，在公共坐墊上約有9成具有菜花病毒，而公共衛浴有7％同樣具有菜花病毒，但人體有自體免疫力可以對抗菜花病毒，不過使用公共廁所的時候，要特別注意有沒有傷口接觸到，若不慎接觸就容易感染。

洪啟庭表示，菜花又稱為尖形濕疣或生殖性濕疣，特性是此病毒可以在體外存活30分鐘之久。雖然性交是感染的最主要途徑，但是越來越多案例發現也透過自然環境中的汙染物傳播，像是馬桶座墊、溫泉、三溫暖、飯店毛巾，只要上面沾有菜花感染者所留下的人類乳突狀病毒，一經接觸，都有可能媒介病毒因而染上菜花。

洪啟庭說，菜花病毒是透過外傷傷口進入人體，因此若人體出現缺口，菜花病毒就容易攻進去。不過研究也顯示，有20％的未有性經驗的人手指上也有菜花病毒，因此民眾必須要多做消毒清潔、洗手、或靠馬桶座墊紙隔絕病毒，便可以降低感染風險。