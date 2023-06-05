盤面上，大型科技股漲跌各異，小米、快手漲約1％，網易、百度、京東小幅走低。半導體股普漲，龍頭中芯國際勁升超4％，華虹半導體漲超2％。藥品股、電力股、抗疫概念股普遍下跌。

半導體板塊普漲，腦洞科技漲近10％，宏光半導體漲超6％，中芯國際漲超4％。中信證券指出，經歷第一季ChatGPT及AI概念的催化後，時事熱點有望促使半導體行業景氣度提前修復，預計復甦趨勢有望持續，期待下半年消費電子需求恢復及遠期AI對算力和存儲需求的拉動。