全台首家好市多位於高雄中華路上，設立於1997年，堪稱好市多在台的「起家厝」，近日臉書社團「高雄好過日」披露，近期80期重劃區開發申請興建好市多，顯示南高雄的好市多有可能會搬遷。據悉，新店面積將大近2倍，另打算設立加油站，消息一出引發網友熱議。

好市多在高雄有2家分店，分別為高雄店及高雄大順店。「高雄好過日」PO文表示，目前好市多高雄店的地主為南山人壽，由於基地北側已興建貝拉莫里、定潮等豪宅，加上緊鄰公園、學校，租約到期後地主應會收回開發，好市多有積極在南高找地的壓力。

文中指出，80期重劃區位於高軟南側，地主為東南水泥，去年和旺米樂公司合組「東南米樂國際股份有限公司」來共同開發，將分為A、B兩區開發，A區將由一大型廠商進駐，B區規畫8~12間路面店與立體停車場，預計將招商國內外一線知名連鎖品牌入駐，營運以從事商業空間開發為主，未來展店模式上將朝向以獨立個體的店舖之開發。

該粉專提到，根據最新都審資料披露，A區的大型廠商就是美商好市多，同時也會附設加油站。規劃興建地上 4 層賣場，樓高 18.5 公尺，基地面積約1萬坪。新好市多面積將超出目前高雄店的9598坪甚多，可能會接近2倍大。

然而，該粉專進一步分析，好市多高雄店若搬遷將引發交通衝擊，而海景第一排蓋好市多賣場實在浪費，也破壞港灣風貌。

《中時新聞網》詢問好市多公關，業者表示目前好市多高雄店遷址時間還未確認，若有任何服務上的調整，將會在第一時間通知會員。