五月天第7度鳥巢開唱完美達陣，再創下驚人紀錄。（相信音樂提供）

華晨宇前晚擔任五月天「諾亞方舟」擔任嘉賓。（相信音樂提供）

阿信。（相信音樂提供）

怪獸。（相信音樂提供）

石頭。（相信音樂提供）

五月天第7度鳥巢開唱完美達陣，再創下驚人紀錄。（相信音樂提供）

「五月天」第7度站上鳥巢開唱，3日舉辦「諾亞方舟10週年進化復刻版」演唱會，為兩週6場演唱會劃下完美句點，也為五月天輝煌演唱會歷史再創締造偉績。台下星光熠熠，包括白敬亭、時代少年團的馬嘉祺、賀峻霖、張真源、嚴浩翔，周冬雨、李現、毛不易、郭丞、沈月、蔣依依、董思成、余更寅等人到場支持。

華晨宇擔任最終場嘉賓，與五月天同台飆唱〈我心中尚未崩壞的地方〉，激情搖滾嗨爆全場，特別選唱這首歌也象徵著他們對音樂的初心。其實華晨宇多次在《聲生不息寶島季》中演唱五月天的歌，〈知足〉、〈後來的我們〉、〈離開地球表面〉、〈突然好想你〉，曾在節目上提及「謝謝五月天創作了一首這麼好聽的音樂」。

華晨宇感謝五月天的邀請，開心地說：「太太太榮幸了，終於能來五月天演唱會。」並提及到從小就崇拜五月天，五月天的歌在他成長佔了很重要的一部份。阿信也稱讚他：「我們在電視看到花花好像音樂魔術師，在音樂世界呼風喚雨，實際看到他超級有禮貌，每個都喊老師，在音樂上有很多可互相切磋，很開心可以跟花花合唱。」

五月天使出全力帶來最熱烈的〈2012〉、〈叫我第一名〉、〈夜訪吸血鬼〉、〈愛情萬歲〉、〈派對動物〉、〈離開地球表面〉等歌，歌迷熱情大合唱聲音響徹鳥巢，石頭說：「今天回想到以前來北京，會去吃火鍋、水餃，二鍋頭，我今什麼都沒喝，你們就讓我醉了！」阿信說：「今天是北京鳥巢最後一天演唱會，其實我在強忍住悲傷，原本覺得6天可以慢慢揮霍，但轉眼間～。」冠佑許下承諾：「之前一千多個日子讓大家等太久了，我相信五月天會再用最快的時間跟你們相聚。」

五月天透露剛來到北京的時候，任賢齊曾告戒他們說來北京唱要小心，因為北京觀眾如果不滿意會叫你們下去，他跟五月天說：「你們要好好唱，不要讓人叫你們下去，要唱到唱完大家還叫你們上來！」而五月天這一路真的做到了，怪獸說：「所以我們每場都認真唱，希望大家叫我們上來！」接著全場歌迷大喊「上來」、「安可」，五月天安可〈憨人〉、〈笑忘歌〉滿足歌迷。

而3日由麋先生和鼓鼓呂思緯擔任開場嘉賓，麋先生即將在北流舉辦《十年之後．浪漫之前》演唱會，首度站上鳥巢演唱，他們感謝師兄給機會；鼓鼓帶來戀愛滿點的歌曲〈為愛而愛〉，他說：「第一次看到這麼多人，有點緊張，但大家的熱情讓我不緊張了！這次帶來新專輯跟大家見面。」演唱新專輯《跳舞在米蘭》裡的〈當我變成我們〉、〈他一定喜歡你〉。

五月天將繼續展開「好好好想見到你」巡演，6／18、06／19杭州；6／22、6／23、6／24武漢；7／07、08、09深圳、7／14 、7／15、7／16瀋陽開唱。