政壇掀起Me too風波，國民黨今開「堅決守護性別平等及女性權益，性平調查機制啟動說明」記者會 ，考紀會主委黃怡騰表示，一旦確定有性騷擾行為，若加害人是黨員會啟動考紀會程序，黨員行為若有違反黨章、法令，根據情節進行黨紀懲處，如撤銷、開除黨籍、停止黨權、申誡、警告等。

文傳會主委林寬裕說明國民黨處理態度是希望從被害者的角度，多一點同理心，尊重當事人，而不是以息事寧人角度處理。他強調，國民黨依據「性平三法」中的《性別工作平等法》為標準，在黨職、專任員工在性別騷擾問題上制定相關處理機制；同時若非在職場內，也會根據《性騷擾防治法》提供防治機制以及申訴管道。

林寬裕指出，民國106年國民黨即制定《工作規則》有關「性騷擾防治」的規定，設立申訴專線與信箱，也送台北市勞動局核備。他強調，國民黨對於相關規範都有周延的規定，也成立委員會，在顧及程序正義之下，訂定的標準相關完備。他不諱言地指出，相關規定啟用迄今，確實曾因黨員之間的爭議，引用此條款，依據性騷擾防治法規定，處理黨員與黨員之間的爭議，也圓滿處理完成。

黃怡騰表示，處理性平等教育與工作，在職場上發生性騷擾，都是《性別平等工作法》規範的，而《性騷擾防治法》的規定，不一定只在工作場合，只要求職、任職、在職期間，若有任何兩性違法，都有相關規範的流程。

黃怡騰指出，以國民黨為例，在黨部受雇員工之間或員工對外，若有性騷擾，是國民黨要負責任處理，而《性騷擾防治》規定，中央跟各縣市機關設立直接機關受理性騷擾案件，據此，國民黨受雇人員及所屬受雇機關受雇人員，如各地方黨部也是受雇於國民黨，所以也在管理範圍內，若受到性騷擾防治申訴，是否構成違法行為，首先要向主管機關提出申訴且有時效規定。民間政治性社團若有需要移送法辦，該移送就移送。

國民黨發言人楊智伃表示，國民黨堅決捍衛性別平等與女性權益，沒有模糊的空間，如果黨內有任何此類情事發生，國民黨會循既有性平機制及相關法律處理。呼籲民進黨不要為了轉移自身性平議題，刻意操作成政治對決，哀矜勿喜，切勿見獵心喜。

林家興強調，國民黨面對性平事件的態度，絕不會像其他特定政黨一樣逃避、切割、壓案，已經即刻啟動性平調查程序，會給當事人與社會一個交代。