農田水利署桃園管理處透過活化土地資產充實農田水利事業基金，釋出桃園高鐵站前第1排 2385坪土地，以設定 70 年期地上權方式，由PCB龍頭廠臻鼎集團得標將建設企業總部大樓，今日舉辦簽約儀式。

農田水利署桃園管理處今年3月公告辦理「桃園市中壢區青平段25、26地號」2筆土地設定地上權招商，並於5月進行評選，最終由「臻鼎科技股份有限公司」得標，預計將挹注基金包含初期權利金及每年土地租金等，70年間可達15億元以上。

農田水利署長蔡昇甫表示，臻鼎科技立足台灣、布局全球，這次將在高鐵桃園站前興建企業總部，除能促進都市發展，也能為企業帶來更好的成績，並為桃園的產業與經濟注入動能，提供更多優質工作機會，更讓台灣西部的科技廊帶蓬勃發展。

張善政指出，包括手機、電腦、車用晶片等，印刷電路板都是其中不可或缺的一部分，桃園是台灣PCB產業的重鎮，也是全球印刷電路板產業動見觀瞻的城市，臻鼎科技多年在桃園深耕，近年雖歷經疫情，其經營成績依然扶搖直上，PCB產業未來會面臨許多挑戰，包括擴廠土地不足、ESG等企業社會責任與環境保護等議題，臻鼎科技作為PCB產業領頭羊，相信能夠樹立標竿成為其他產業效法、學習的目標，市府團隊也會全力協助。

臻鼎科技董事長沈慶芳表示，未來在高鐵桃園站前建立的企業總部，能成為企業立足桃園的據點，整合營運中心、財務中心等部門，未來招募更多優秀人才，讓PCB產業進一步升級、整合，為台灣及桃園的經濟帶來更大的貢獻。