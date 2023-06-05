TechInsights在近期發布的報告中指出，今年第一季全球智慧手機顯示面板市場收益逾90億美元(折合新台幣約2764.億元)、年減少12%，與此同時，智慧手機顯示面板出貨量則下降了20%。

由TechInsights的數據中不難發現，第一季全球智慧手機顯示面板市場收益年減少12%，但出貨量減少幅度卻是達20%，顯示出就算整體智慧型手機市場不理想，但在OLED的持續導入下，帶動產品ASP，這不僅將有利於面板業者，也將有利於驅動IC業者。

就第一季全球智慧手機顯示面板細分市場來說，OLED顯示面板占整體收入比重達80%，其中，柔性OLED市占率也突破30%，剛性OLED市占率則持續下滑；LTPO(低溫多晶氧化物)面板的市占率正在增加，在第一季時已經超過15%。另外，也觀察到，LCD顯示面板市場的收益繼續下滑，已經相較去年同期減少達42%。目前LCD面板產品正面臨供過於求。根據TechInsights資料顯示，在過去幾年來，智慧手機一直是LCD面板的主要買家，只是，該領域的市占率在過去幾個季度以來一直在下滑。

以柔性OLED來說，包括蘋果iPhone 14系列、OPPO Find X和Reno系列、Realme GT Neo系列、vivo X和V系列以及榮耀Magic系列等都採用高格的柔性OLED面板，上述機款的助攻下，推動柔性OLED在今年第一季的出貨量超過1億支、年增長18%。

若從供應商來看，儘管三星在激烈的智慧型手機市場競爭中流失高端產品的客戶訂單，但在智慧手機顯示面板領域，仍依舊拿下51%的收入市占率，持續主導著市場，其後依序為大陸的京東方、天馬，市占率分別為21%、8%，顯示與三星之間來存在不小差距。