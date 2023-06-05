日本知名YouTube頻道「THE FIRST TAKE」，邀請歌手以一鏡到底的形式完成表演，考驗歌手的歌喉和唱功，目前訂閱數已達到798萬，而官方推特今（5日）無預警釋出蔡依林的預告，引發網一片驚呼，這也是繼韋禮安之後，第二位登上「THE FIRST TAKE」的台灣歌手。

在預告中，蔡依林頂著辮子頭、穿一身牛仔裝走進鏡頭，她戴上耳機，接著深呼吸、吐氣後，說了聲：「準備好了嗎？」蔡依林看起來有些緊張，隨後則拿出天后氣勢說：「Let’s go！」蔡依林事後也轉發預告，並寫下：「能聽到心臟拍子的一次表演」，看得出她非常看重這次的演出。

蔡依林登上「THE FIRST TAKE」消息一出，網友都期待她的表演，直呼：「好期待」、「Let's go 說的好好聽」、「盲猜個親愛的對象！」、「希望說愛你」、「考驗唱功的時候了」。

⠀ THE FIRST TAKE

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"MONDAY"



6/5 9PM CST

6/5 10PM JST

6/5 8AM EST



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蔡依林限動全文。（圖／蔡依林Instagram）

「THE FIRST TAKE」（簡稱TFT）是日本索尼音樂開設的YouTube音樂頻道，邀請歌手以一鏡到底的形式完成表演，相當考驗歌手的歌喉和唱功，國際歌手艾薇兒Avril Lavigne、Harry Styles、韓團Kep1er都曾登上節目，韋禮安是首位登上「THE FIRST TAKE」獻唱的台灣歌手，把神曲《如果可以》改編成R&B曲風。