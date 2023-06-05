新北市某幼兒園爆出就讀幼幼班、小班及中班的學童身上，驗出有「巴比妥（Barbiturates）」及「苯二氮平類（Benzodiazepines）」等藥物殘留，全案進入司法程序，案情持續擴大，受害兒童疑似遍及全幼兒園。立法委員王婉諭今偕同四位受害者家屬及台灣兒科醫學會秘書長歐良修醫師共同召開記者會，要求政府部門應盡速擴大調查，給予幼兒全面協助。

歐良修醫師說明，巴比妥及苯二氮平類是兩類不同的中樞神經抑制劑，早期較常用於鎮靜、安眠、抗焦慮，但因其安全性及副作用，近期已不會再用於藥，目前僅會適用於癲癇病患。歐良修醫師接著說明這兩種藥物的副作用，短期為嗜睡、反常性失眠、注意力不集中、腸胃不適等症狀；長期影響則須注意是否有戒斷狀況及藥物依賴性。

歐良修醫師也呼籲，兒童用藥安全相當重要，尤其五歲前的孩子，用藥上不只須考量其體重，更應考量腎臟及肝臟發育狀態，不應將成人藥直接剖半予孩子使用，而是要精確給藥。若是藥物過量，或是接觸到不該使用的藥物，對於孩子的發展都有不良影響。他提醒，若有疑慮，可帶孩子至兒童神經科，長期就診與評估。

王婉諭表示，案情持續擴大，受害人遍布幼幼班、小班、中班，目前曝光的絕對只是冰山一角。事發至今已快一個月，考量藥物在體內代謝的時效，這些家長們都是在跟時間賽跑，唯有採取毛髮檢驗，才可能驗出殘留在體內一個月的毒素。

王婉諭說，期盼檢調能擴大偵查，為目前在校及離校學童進行毛髮採檢；針對相關藥品來源，以及事件真相，也應調查全體教職員。

此外，王婉諭提醒，本案目前是依賴孩子們說出哪位老師、有餵哪些同學飲料，才察覺異狀，因此，應讓具備幼兒心理知能或其他可協助幼兒表達意見的專家參與調查，協助兒童表達想法。她強調，新北市政府應積極處理此案，在調查、醫療、就學、心理協助等各面向，給予孩童及其家長妥善照顧。