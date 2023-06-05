樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」人氣成員林襄，憑藉清純臉蛋與傲人身材，至今IG追蹤累積171萬粉絲追隨，近期才剛從美國返台的她，在社群上曬出她兩年前的「野外辣照」，再度引發粉絲暴動，不過有許多網友表示，當年的林襄看起來比較健康一點，現在的她太瘦了。

林襄今（5）日在IG寫下：「2年前的我好暴力，大家都準備好出國旅遊了嗎？我每次出國玩，一定會跟姊妹瘋狂互拍漂亮性感的照片！」照片中可見她在野外將罩衫脫去，僅穿淡奶茶色比基尼，傲人上圍曲線一覽無遺，讓粉絲看到直呼「暴力襄」、「現在也很暴力」、「超棒，太好看」，而許多人認為，當時的林襄身形較勻稱「這樣比較好看，現在太瘦了」、「那時候的你最完美了，現在太瘦了」。

事實上，林襄曾在限時動態中分享她的真實體重，可見體重計上顯示的數字為41.1公斤，而這數字對於身高160公分的她，經計算後BMI僅有16.1，而該文中林襄還透露「上次量體重是四個月前42KG，今天則是41.1KG」可見林襄對於自己的體重相當要求。

她也曾透露，自己每餐攝取熱量不超過500大卡，而且戒糖戒油炸，每天喝2公升的水，此外，還會固定上健身房重訓，鍛鍊下半身的線條，或是在家自己鋪瑜珈墊做核心運動，希望擁有漂亮的身體曲線。