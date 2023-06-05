大法官人選提名惹議，在野黨質疑意識形態過度偏頗。國民黨立委江啟臣質疑，一個任期剩不到一年的總統，是否適合替新民意決定握有司法最終解釋權的人事任命？提名人選又具特定意識形態，人民如何期待司法超然獨立、實現公平正義？

江啟臣指出，回顧美國大法官任命史，在2016年2月，距離總統大選還有9個月，大法官史卡利亞（Antonin Gregory Scalia）因病猝逝，時任總統歐巴馬提名賈蘭德（Merrick Garland）遭到參議院拒審，當時參議院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）說：「美國人民對於大法官人選有權發聲，這個空缺必須交給新任總統任命。」

江啟臣表示，蔡政府完全執政後，過去從促轉會、NCC、中選會的人事任命，到監察委員提名，通通利用國會多數強渡關山，從獨立機關到憲政機關一片綠油油，這次提名的四位大法官同樣也遭外界質疑都是綠友友，其中更有被提名人遭爆教唆偽證之事、先生是檢察總長者，面對各界反彈，蔡政府不以為意、堅持提名，無視司法獨立的重要，斲傷司法審判公信，摧毀民主憲政制衡機制。

江啟臣認為，憲法賦予總統大法官提名權力，但更重要的是要守護憲法所保障的司法獨立，確保司法審判公正，讓社會公義得以實現，絕不容將國家名器私相授受，把五權納為一權，滿足政黨私利。

江啟臣說，大法官是憲法的守護者，為捍衛自由民主之憲政秩序，維護法治，保障人民基本權而存在，是公平正義的最後一道防線。要捍衛司法獨立、還是破壞司法公信，就在總統的一念之間。如果總統一意孤行，人民就要在明年的1月13日，用選票討回公平正義。